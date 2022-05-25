İşletme sahibinin öldüğü saldırı güvenlik kamerasında - Haberler

Zonguldak'ta bir müzikholün sahibinin pompalı tüfekle öldüğü, işyeri çalışanının da yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından 4 kişi tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün sabaha karşı Çaydeğirmeni beldesinde bir müzikholde meydana geldi. İddialara göre Levent A. (44) ile işyeri sahibi Tolga Korkmaz ve müzikhol çalışanı O.P. (35) arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Levent A. tabancayla iş yeri sahibi ve garsona ateş etmek istedi ancak silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine Muhammet B. (30) pompalı tüfekle ateş ederek işyeri sahibi Tolga Korkmaz ve müzikhol çalışanı O.P.'yi yaraladı. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tolga Korkmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı olan garson O.P. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tolga Korkmaz'ı öldüren Muhammet B. ve baba Zihni B. jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili Levent A.'nın yakalanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgisi bulunan Ahmet K. de tutuklanırken, Zeynep Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tolga Korkmaz ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı Muhammet B. ifadesinde Tolga Korkmaz'ın kendisine borcu olduğunu, alacağını istediğini söyledi. Muhammet B., beraberindekiler ile Tolga Korkmaz'a ait işyerine gittiklerini, çıkan tartışma üzerine silah sesi duyduğunu, Levent A.'yı kurtarmak için aracından pompalı tüfeği aldığını ve hedef gözetmeden ateş ettiğini söyledi. Zanlılardan Levent A.'nın da tartışmada yaralandığını, kendisini korumak için ateş ettiğini ancak silahının tutukluk yaptığını söylediği ortaya çıktı.

POMPALI İLE ATEŞ ANI KAMERADA

Öte yandan, olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, tartışma sonrası bir kişinin pompalı tüfek ile ateş ettiği görülüyor.

(Murat Sulucak - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa