İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, belediye ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan ve halk sağlığını riske atan işletmelere ceza kesildi. Denetimler sırasında bir kasap ile Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"BİZ ONU SURİYELİLERE SATIYORUZ"

Denetim sırasında donmuş ürünlerin uygunsuz şekilde çözdürüldüğünü gören Belediye Başkanı Yılmaz, işletme sahibine, "Donmuş ürünü bu şekilde çözdüremeyeceğini bilmiyor muydun?" diye sordu. Kasap ise "Biz onu Suriyelilere toptan satıyoruz." şeklinde yanıt verdi.