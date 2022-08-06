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Islak zeminde duramayan araç, önündeki araca çarptı

Erzurum'da süratli bir şekilde seyir halinde olan araç kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araca çarptı.

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Erzurum'da süratli bir şekilde seyir halinde olan araç kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araca çarptı. İki araç da kullanılamaz hale gelirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Erzurum- Dadaşkent yolunda 61 KU 044 plakalı araç, süratli bir şekilde ilerlerken kırmızı ışıkta duramaması sonucu 25 ACD 365 plakalı araca arkadan çarptı. Olayda yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Kaza yapan araçlardan birinde bulunan küçük bir çocuk ise ıslak zeminde duramadıklarını ve öndeki araca çarparak durduklarını anlattı. Trafik polisleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dadaşkent Erzurum Tragger 3. Sayfa Haberler

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