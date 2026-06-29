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Gaziantep'te zeytinlik alanda yangın

Gaziantep'te zeytinlik alanda yangın
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otluk alanda başlayıp zeytin tarlalarına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zeytin tarlalarının çevresindeki otluk alanda yangın çıktı.

İslahiye ilçesine bağlı kırsal Çerçili Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek zeytinlik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTufan Akın Bağdatlı:

Yazık ya, bu kadar zeytin ağacı yanmış, umarım drone teknolojisi gibi şeyler yangın tespitinde daha etkili kullanılsa da erkenden müdahale edilebilse gelecekte.

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