İskoçya'da tersanedeki gemi yan yattı: 25 yaralı

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da tersane havuzunda bulunan bir geminin yan yatması sonucu 25 kişi yaralandı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki Imperail tersanesinde bulunan kuru havuzdaki 76 metrelik gemi, sert rüzgar nedeniyle yan yattı. Gemide ve havuzda bulunan 25 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İskoç Ambulans Hizmetleri, 15 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 10 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiğini açıkladı.

İngiliz medyası, geminin 2018'de hayatını kaybeden Microsoft'un kurucu ortaklarından Paul Allen tarafından satın alınan bir araştırma gemisi olduğunu, Covid-19 salgını nedeniyle 2020'den beri tersanede demirli olduğunu aktardı. - EDINBURGH