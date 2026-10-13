Haberler

İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kamyon, kaza sonrası yoldan çıkarak otoparka yuvarlandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kamyon, kaza sonrası yoldan çıkarak otoparka yuvarlandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem

Cenk Eren’den iki ünlü isme sitem! Biri selam vermedi, diğeri...
Netanyahu'yu sarsan seçim anketi! Rakibi 10 puan öne geçti

Geliyor, gelmekte olan!
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Seferler durduruldu
Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor

E-skuterlerde yeni dönem! Kurallara uymayana 170 bin TL’ye kadar ceza
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtınaya dikkat
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Sigara satışında yeni dönem başlıyor! QR kodla yaş kontrolü yapılacak

Sigara satışında tüm kurallar sil baştan! QR kodlu yeni dönem başlıyor