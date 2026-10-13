İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kamyon, kaza sonrası yoldan çıkarak otoparka yuvarlandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kamyon, kaza sonrası yoldan çıkarak otoparka yuvarlandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı