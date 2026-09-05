İskenderun ve Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde 2 ikamet ve 1 araçta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Eylül tarihinde gerçekleştirilen aramalarda 3 bin 840 adet Gerica sentetik ecza hapı, 5 gram esrar, 0,22 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 0,43 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin ve 3 adet cam aparat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.S., B.G., Y.K. ve K.Y. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tahkikat başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı