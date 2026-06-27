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Hatay'da sahilde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Hatay'da sahilde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'ndeki eski NATO Limanı sahilinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Eski NATO Limanı mevkiinde yaşandı. Limana yakın sahil kısmında, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Kıyıya vuran cesedi gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, cesedi denizden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından erkek cesedi, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kimliği belirsiz şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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