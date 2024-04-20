İskenderun'da Yağma ve Kasten Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan yağma ve kasten yaralama olayının şüphelisi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun Yenişehir Mahallesi'nde 16 Nisan tarihinde meydana gelen yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan şüpheli B.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelinin üzerinden bir adet pasaport, müştekiye ait kimlik ve 700 TL nakit para ele geçirildi. - HATAY