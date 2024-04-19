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İskenderun'da Vatandaşın Parmağına Batan Dikiş Makinesi İğnesi İtfaiye Tarafından Çıkartıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan bir vatandaşın parmağına batan dikiş makinesi iğnesi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Hatay İskenderun ilçesinde yaşayan bir vatandaşın parmağına batan dikiş makinesi iğnesi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.
Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde bulunan Sakarya Mahallesi'nde konteyner kentte ikamet eden bir vatandaşın parmağına dikiş makinesi iğnesi battı. Vatandaşın 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına batan dikiş makinesi iğnesini sorunsuz bir şekilde çıkardı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun İtfaiye Hatay 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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