İskenderun'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerası görüntüleriyle kaydedildi. Kazada araç sürücüleri yaralandı ve inceleme başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde İskenderun'un Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki iki otomobil, sokak kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada araç sürücülerinin yaralandığı öğrenildi. O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
