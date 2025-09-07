İskenderun'da Tofaş Otomobil Yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan Tofaş otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aşkarbeyli Mahallesi'nde seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilde yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan alevlere itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - HATAY