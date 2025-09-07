Haberler

İskenderun'da Tofaş Otomobil Yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan Fiat Tofaş marka otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan Tofaş otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aşkarbeyli Mahallesi'nde seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilde yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan alevlere itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
