İskenderun'da Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına tır çarptı. Olayda kadın hayatını kaybederken, tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada tırın çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ö'nün kullandığı 31 ARL 956 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen K.G'ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, K.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Kamyon sürücüsü H.Ö. gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa