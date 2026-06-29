Hatay'da devrilen tır yolu trafiğe kapattı, uzun araç kuyruğu oluştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapanırken, oluşan uzun araç kuyruğu ve ekiplerin çalışma anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Payas-İskenderun yolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tırdaki yükler yola savrulurken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla yola savrulan yükleri kaldırmak çalışma başlattı. Yolda uzun kuyruklar oluşurken, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yol trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu ve ekiplerin çalışmaları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı