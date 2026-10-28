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İskenderun'da ters dönen otomobilde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

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İskenderun'da ters dönen otomobilde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Kavaklıoluk mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 2 metrelik istinat duvarından bahçeye uçarak ters döndü. Araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı; yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bahçeye uçarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza; İskenderun ilçesi Kavaklıoluk mevkisinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle 2 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu. Ters dönen otomobilde mahsur kalan 2 şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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