İskenderun'da ters dönen otomobilde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

İskenderun'da ters dönen otomobilde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesi Kavaklıoluk mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 2 metrelik istinat duvarından bahçeye uçarak ters döndü. Araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı; yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bahçeye uçarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza; İskenderun ilçesi Kavaklıoluk mevkisinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle 2 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu. Ters dönen otomobilde mahsur kalan 2 şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı