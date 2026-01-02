Haberler

İskenderun'da SPA ve masaj salonları denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan denetimlerde, kaçak çalıştırılan 9 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Denetimlerde sigorta ve hijyen belgeleri eksikliği tespit edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj ve SPA salonlarına yönelik 5 adreste yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti çerçevesinde, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik 5 spa ve masaj salonunda denetim yapıldı.

Denetimlerde; 18 şahıs sorgulandı, 6 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edildi. 16 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 18 çalışan şahsın hijyen belgesinin, 1 iş yerinin ruhsatının olmadığı, 1 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı tespit tespit edildi.

Gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu'da termometreler eksi 21,3'ü gösterdi

Ne Erzurum ne de Kars! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor