İskenderun'da SPA ve masaj salonları denetlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj ve SPA salonlarına yönelik 5 adreste yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti çerçevesinde, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik 5 spa ve masaj salonunda denetim yapıldı.

Denetimlerde; 18 şahıs sorgulandı, 6 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edildi. 16 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 18 çalışan şahsın hijyen belgesinin, 1 iş yerinin ruhsatının olmadığı, 1 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı tespit tespit edildi.

Gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - HATAY