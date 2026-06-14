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Masaj ve SPA salonlarında kaçak çalıştırılan 31 Taylandlı kadın yakalandı

Masaj ve SPA salonlarında kaçak çalıştırılan 31 Taylandlı kadın yakalandı
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Hatay İskenderun'da polis ekiplerince SPA ve masaj salonlarına yönelik düzenlenen denetimlerde 9 iş yeri kontrol edildi, Tayland uyruklu 31 kaçak kadın sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Bir iş yerinde fuhuş tespit edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından SPA ve masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 9 iş yeri denetlendi ve işletmelerde kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilen Tayland uyruklu 31 kadını sınır dışı etmek için işlem başlatıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını korumak, huzur ve güven ortamını tesis etmek amacıyla faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından 13 Haziran günü gerçekleştirilen denetimlerde toplam 9 iş yeri denetlendi. Yapılan kontrollerde çok sayıda yasal eksiklik ve usulsüzlük tespit edildi. Denetimlerde 2 iş yerinin ruhsatsız olduğu, 3 iş yerinde zorunlu olan mesul müdürün bulunmadığı ve 1 iş yerinin hijyen belgesinin eksik olduğu belirlendi. Ayrıca, 35 şahsın çalışma ve hijyen belgelerinin olmadığı, 3 çalışanın ise sigortasız istihdam edildiği tespit edildi. Yapılan kontroller neticesinde 1 iş yerinde fuhuş yapıldığı tespit edilerek, sorumlular hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer ve İmkan Sağlama veya Zorlama" suçundan adli işlem yapıldı. İşletmelerde kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilen Tayland uyruklu 31 kadın, gerekli idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentin huzuru ve kamu düzeninin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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