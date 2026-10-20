İskenderun'da SPA denetiminde 23 yabancı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

İskenderun'da SPA denetiminde 23 yabancı Geri Gönderme Merkezine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da SPA ve masaj salonlarına yönelik kontrollerde 5 iş yeri denetlendi. Çalışma izni bulunmadan çalıştırılan 23 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde SPA ve masaj salonlarına yönelik denetimlerde 5 iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde çalışma izni bulunmadan çalıştırıldığı belirlenen 23 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 4 çalışanın sigorta girişinin bulunmadığı, 1 iş yerinin açma ve kapama saatlerine uymadığı, 4 kişinin ise hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.
Kontrollerde ayrıca 23 yabancı uyruklu kişinin çalışma izni olmadan çalıştırıldığı belirlendi. Söz konusu kişiler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.