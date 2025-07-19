İskenderun'da Şantiyede Kavga: Polis Havaya Ateş Açtı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şantiyede iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olay yerine gelen polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı.

Olay, İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı. Kavga sırasında yumruklar havada uçuşurken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük yaşadı. Ekipler, kavgayı sonlandırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polisin havaya ateş açmasıyla kavga sona ererken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY