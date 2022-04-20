İskenderun'da cinnet getirerek 9 yaşındaki kızını öldüren anne de hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle cinnet getirerek 9 yaşındaki kızını bıçakladıktan sonra asit içerek intihara kalkışan anne de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İskenderun ilçesinin Çay mahallesinde yaşanan olayda eşinden ayrı yaşayan ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Bahar Berberci Sarıbaş (33) kızı E.E. Sarıbaş'ı (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı.
KENDİSİNİ DE BIÇAKLA YARALADI
Kendisini de bıçakla yaralayan ve asit içerek intihara kalkışan kadın ve kızı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
ANNE DE YAŞAMINI YİTİRDİ
9 Yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ise yoğun bakıma alındı. Olaydan saatler sonra anne Bahar Berberci Sarıbaş da hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa