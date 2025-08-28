İskenderun'da Kaza: 2 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonun otomobile çarpması sonucu 2 çocuk annesi Safinaz İşlek hayatını kaybetti. Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden 2 çocuk annesi, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, İskenderun ilçesi Modern Evler Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana gelmişti. M.K. idaresindeki 31 AYF 771 plakalı kamyon, Yasin İşlek yönetimindeki 31 V 7501 plakalı Tofaş marka otomobili önüne alarak sürüklemiş, çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Safinaz İşlek olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada otomobil sürücüsü ile 2 kişi de yaralanmıştı.
Olayın ardından kaçan kamyon şoförü M.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Safinaz İşlek'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suçıkağı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY