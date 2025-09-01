İskenderun'da Kasten Yaralama Olayının Şüphelileri Tutuklandı

İskenderun'da Kasten Yaralama Olayının Şüphelileri Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kasten yaralama ve güvenliğin tehlikeye sokulması olayının şüphelilerinden iki kişi tutuklandı. Olayın ardından yapılan operasyonda üç kişi gözaltına alınmıştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayının şüphelileri olarak yakalanan 2 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 30 Temmuz 2025 tarihinde İskenderun Buluttepe Mahallesinde meydana gelen kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayının şüphelilerini yakalamak için yaptığı çalışmada, V.U., M.Ç. ile B.Ş. adli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan V.U. ile B.Ş. mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. M.Ç. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
