İskenderun'da Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Şüphelisi Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve genel güvenliği tehlikeye sokmaktan aranan F.K. adlı şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada kasten adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması şüphelisi olarak aranan şüpheli yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme olayının şüphelisi F.K. adlı şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa