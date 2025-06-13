İskenderun'da Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Operasyonu

İskenderun'da Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda toplamda 2 bin 600 paket kaçak sigara ve 26 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili üç kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 2 bin 600 paket kaçak sigara, 26 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesinde bandrolsüz sigara satışını önlemeye yönelik belirlenen 2 adreste yapılan aramada; 2 bin 600 paket kaçak sigara, 26 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.H.A., İ.E. ile F.E. isimli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran masayı devirdi! Trump'ın mesajını bile görmezden geldiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı

Neden istifa ettiği ortaya çıktı
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı

İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı

Hamaney'den intikam yemini: Kendileri için acı bir son hazırladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.