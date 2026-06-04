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İskenderun'da hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

İskenderun'da hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından 1 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.Ç., Hırsızlık suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan S.K., Hakaret suçundan 1 yıl hapis cezasıyla aranan S.Ç. kasten yaralama suçundan 3 bin 20 TL. adli para cezası bulunan Y.A. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen Y.A., para cezasını ödeyerek serbest bırakılırken, diğer şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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