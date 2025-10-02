Haberler

İskenderun'da Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 2 şahıs, Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. A.A. tutuklanırken, B.K. serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işlediği çeşitli suçlar nedeniyle adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun İlçesinde kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 9 yıl 7 ay 14 gün olmak üzere toplam 12 yıl 11 ay 14 gün hapis cezasıyla aranan A.A. ile kadına karşı basit yaralama suçundan aranan B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. B.K. ise serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
