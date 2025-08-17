İskenderun'da Gümrük Kaçağı 9 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışamalar kapsamında, İskenderun Savaş Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili T.T. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. - HATAY

