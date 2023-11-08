İskenderun'da Fuhuş Zanlısı Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 kadını fuhuşa zorlayan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, meydana gelen fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Kurtuluş Mahallesinde Ş.A. ve T.Ş.'nin ikamette para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edildi. Olayın şüphelisi H.U. fuhuş yapılan ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Ş.A. ve T.Ş'ye idari işlem yapılırken, H.U. ise fuhşa yer temin etme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY