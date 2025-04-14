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İskenderun'da Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

İskenderun'da Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, günübirlik kiralanan yerlerde fuhuş yapan P.B. ve İ.A. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, genel asayişin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmada İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerleri kullanarak P.B. ve İ.A. isimli şahısların para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve yasal işlem yapıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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