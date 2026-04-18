Haberler

Şiddetli fırtınanın tırda taşınan konteyneri uçurduğu anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuvvetli fırtına, seyir halindeki tırın üzerindeki konteyneri uçurdu. Olayda yaralanan olmazken, konteynerin düşüş anları araç kamerasına yansıdı. Olay sonrası yol trafiğe kapandı, güvenlik önlemleri alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuvvetli fırtına seyir halindeki tırda taşınan yük konteynerini yola uçurdu. Olayda yaralanan olmazken, konteynerin tırdan yola uçtuğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay; İskenderun - Payas yolu Akçay bölgesinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen tırın üzerinde bulunan konteyner, kuvvetli fırtınayla uçtu. Tırdan uçan konteyner, köprüden aşağı düştü ve yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgede polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'de bölgeye giderek olay yerinde koordinasyonu sağladı. Öte yandan konteynerin tır üzerinden uçtuğu anlarsa seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı. Konteynerin kaldırılmasıyla yol araç trafiğine yeniden açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

