Şiddetli fırtınanın tırda taşınan konteyneri uçurduğu anlar kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuvvetli fırtına seyir halindeki tırda taşınan yük konteynerini yola uçurdu. Olayda yaralanan olmazken, konteynerin tırdan yola uçtuğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay; İskenderun - Payas yolu Akçay bölgesinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen tırın üzerinde bulunan konteyner, kuvvetli fırtınayla uçtu. Tırdan uçan konteyner, köprüden aşağı düştü ve yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgede polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'de bölgeye giderek olay yerinde koordinasyonu sağladı. Öte yandan konteynerin tır üzerinden uçtuğu anlarsa seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı. Konteynerin kaldırılmasıyla yol araç trafiğine yeniden açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı