İskenderun'da elektrikli bisiklet çalan hırsızlar yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli bisiklet hırsızlığı şüphelileri çaldıkları elektrikli bisikletle birlikte yakalandılar.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak, suç ve suçlularla etkin mücadele etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürüyor. Polis ekipleri, İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde 11 Haziran tarihinde meydana gelen elektrikli bisiklet hırsızlığı olayının şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; M.İ. ve E.İ. isimli şahıslar, çalınan elektrikli bisiklet ile birlikte kısa sürede yakalandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı