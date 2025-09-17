İskenderun'da Elektrik Arıza Aracından Malzeme Hırsızlığına Müdahale

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrik arıza bakım aracındaki malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi 1 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Eylül 2025 günü İskenderun Çay Mahallesinde Elektrik enerji dağıtım firmasına ait araç içerisinden meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmada şüpheli İ.S. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Şahısla birlikte; çalınan elektrik kesme aparatı, iş eldiveni ve elektrik iş güvenlik elbiseleri ele geçirildi. Şüpheli İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY