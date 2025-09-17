Haberler

İskenderun'da Elektrik Arıza Aracından Malzeme Hırsızlığına Müdahale

İskenderun'da Elektrik Arıza Aracından Malzeme Hırsızlığına Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, elektrik arıza bakım aracındaki malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında elektrik kesme aparatı ve iş güvenliği elbiseleri bulunuyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrik arıza bakım aracındaki malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi 1 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Eylül 2025 günü İskenderun Çay Mahallesinde Elektrik enerji dağıtım firmasına ait araç içerisinden meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmada şüpheli İ.S. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Şahısla birlikte; çalınan elektrik kesme aparatı, iş eldiveni ve elektrik iş güvenlik elbiseleri ele geçirildi. Şüpheli İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler güçlükle ikna etti

Her şey kızlarının önünde oldu! Kimse ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba gözünü kırpmadan oğlunu kanlar içinde bıraktı

Baba gözünü kırpmadan oğlunu kanlar içinde bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.