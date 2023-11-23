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İskenderun'da çek ve senet tahsilatçısı 6 şahıs yakalandı

İskenderun'da çek ve senet tahsilatçısı 6 şahıs yakalandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde çek ve senet tahsilatı yapan 6 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.