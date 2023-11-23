İskenderun'da çek ve senet tahsilatçısı 6 şahıs yakalandı
İskenderun'da çek ve senet tahsilatçısı 6 şahıs yakalandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde çek ve senet tahsilatı yapan 6 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İskenderun'da çek ve senet tahsilatçısı 6 şahıs yakalandı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çek ve senet tahsilatı yapan 6 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişin ve huzur sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesinde meydana gelen çek ve senet tahsilatçılığı olayının şüphelilerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda; Y.Ö., M.A., Ö.Ö.,S.Ö,H.B.H ve H.Y. isimli 6 şahıs yakalandı. Çıkarıldıkları adli mercilerce; H.B.H adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.Ö tutuklanarak cezaevine teslim edildi.