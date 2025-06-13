İskenderun'da Ateşli Silahla Yaralama Şüphelileri Tutuklandı

İskenderun'da Ateşli Silahla Yaralama Şüphelileri Tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelileri T.B. ve O.B. tutuklandı. Olayda bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelileri olarak yakalanan 2 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 Haziran 2025 tarihinde İskenderun Gültepe Mahallesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelilerini yakalamak için yaptığı çalışmada, T.B. ile O.B. adli 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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