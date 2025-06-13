İskenderun'da Ateşli Silahla Yaralama Şüphelileri Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelileri olarak yakalanan 2 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 Haziran 2025 tarihinde İskenderun Gültepe Mahallesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelilerini yakalamak için yaptığı çalışmada, T.B. ile O.B. adli 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY