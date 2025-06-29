İskenderun'da Asayiş Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

İskenderun'da Asayiş Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş operasyonunda 1 kilo 185 gram esrar, 33 bin 425 adet captagon hap ve tabanca mermileri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş operasyonlarında 1 kilo 185 gram Esrar, 33 bin 425 adet CAPTAGON hap, 44 adet tabanca mermisi ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıdı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için yapılan denetimlerini sürdürüyor. İskenderun ilçesinde yapılan çalışmada 2 ayrı işyerinde, bir otomobilde ve bir şahsın yapılan üst aramasında; 5 poşet içerisinde bantlanmış vaziyette 1 kilo 185 gram Esrar, 33 bin 425 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 44 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.D. ve E.U. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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