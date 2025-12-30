İskenderun'da asayiş operasyonu; 3 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan ve hapis cezası ile aranan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. 27 Aralık 2025 tarihinde İskenderun Dumlupınar Mahallesinde meydana gelen nitelikli yağma suçunun şüphelileri C.T. ile H.T. ile hırsızlık suçundan aranan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY