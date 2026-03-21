Hatay'da hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde adli makamlarca aranan O.K., N.K. ve M.K. isimli 3 kişi gözaltına alındı. O.K. ve N.K. tutuklanırken, M.K. serbest bırakıldı. M.K.'nın evinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle adli makamlarca aranan 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; görevi yaptırmamak için direnme suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan O.K., kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından 5 dosyadan 3 yıl 4 ay hapis cezası aranan N.K., tehdit suçundan aranan M.K. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen O.K. ile N.K. tutuklandı. M.K. ise serbest bırakıldı.
Ayrıca M.K.'nın ikametinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 3 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 adet payp ele geçirildi. - HATAY