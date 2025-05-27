İskenderun'da 7 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 katlı bina, iş makinesiyle gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında kağıt gibi yerle bir oldu. Yıkım anı kameraya yansıdı. Ülkede devam eden yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle kağıt gibi yerle bir oldu...O anlar kamerada
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. Kağıt gibi yerle bir olan 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa