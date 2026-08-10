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İşçi İskeletten Düşerek Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir inşaatın üçüncü katında çalışan Osman Ünal, dengesini kaybederek iskeleden düştü. Ağır yaralanan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir inşaatın üçüncü katına kurulan iskelesinden düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Emirdağ ilçesi Suvermez yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta çalışan Osman Ünal, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek iskeleden aşağı düştü. Ünal'ın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar ve mesai arkadaşları durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Osman Ünal'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ünal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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