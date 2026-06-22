Zonguldak’ta sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta mesaisine gitmeyen ve telefonlarına yanıt vermeyen 50 yaşındaki sağlık çalışanı, durumundan endişe ederek evine giden mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu. Evde tespit edilen bulgular üzerine polis ekipleri olayla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Terakki Mahallesi Şehit Sokak üzerinde yer alan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi görevlisi Fatih Ertürk (50) sabah mesaisine gitmedi. Ertürk'e telefonla da ulaşamayan çalışma arkadaşları, şüphelenerek sağlık memurunun evinin yolunu tuttu. Dışarıdan evin camından içeri bakan arkadaşları, Ertürk'ü hareketsiz bir pozisyonda yatarken fark etti. İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İçeri giren ekiplerin yaptığı ilk incelemede Ertürk'ün hayatını kaybettiği netleşti. Evin içinin dağınık olması ve cesedin burnunda kan izlerine rastlanması üzerine durum "şüpheli ölüm" olarak değerlendirildi. Olay yeri inceleme uzmanları ve cumhuriyet savcısının evdeki kapsamlı çalışmalarının ardından Ertürk'ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin ve saatinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılmak üzere görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Meydana gelen şüpheli ölümle ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı