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İşçilerin kaldığı konteynerlerde korkutan yangın

İşçilerin kaldığı konteynerlerde korkutan yangın
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Adıyaman’da, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Buğday Pazarı yakınlarında bulunan bir firmaya ait işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine jandarma ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yanan konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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