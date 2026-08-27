Hatay'da İşçi Kılığında Kablo Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Hatay'da işçi gibi yelek giyip mesai yapan ve 300 bin TL değerinde kablo çaldıktan sonra aracıyla kaçarken fark edilen hırsız suçüstü yakalandı.

Olay, 24 Ağustos günü Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan inşaat şantiyesinden yaklaşık 300 bin TL değerinde bakır kablo çalınması olayıyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Odabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelisi B.M. isimli şahıs, şantiye çalışanı olmadığı halde şantiye işçilerinin iş yeleğini giyerek kendisini şantiye çalışanı gibi kamufle etti. Şahıs, inşaat alanından bakır kabloları çalıp aracıyla kaçarken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, inşaat şantiyesinden çalmış olduğu yüklü miktarda bakır kablo ele geçirildi.

Yakalanan B.M. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı