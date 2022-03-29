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İşçi arkadaşları ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İşçi arkadaşları ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Karabük'te bir demir çelik işçisi evinde doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Acı gerçek, işçiye ulaşamayan arkadaşlarının durumu yakınlarına bildirmesiyle ortaya çıktı. Abisinin cesedini gören kardeşi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

KARABÜK (İHA) - Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunlar yaşadığı, eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen iki çocuk babası Özkan B.'den (36) haber alamayan mesai arkadaşları, durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine eve giden kardeşi, ağabeyini mutfaktan geçen doğal gaz borusunda asılı halde buldu.

İşçi arkadaşları ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Özkan B.'nin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Özkan B.'nin evinde kağıda yazılmış notlar da bulan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

KARDEŞİ PERİŞAN OLDU

Özkan B.'nin iş arkadaşları ile Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve yöneticiler de olay yerine geldi. Abisinin apartmandan çıkarılan cansız bedenini gören kardeşinin feryatları ise yürekleri dağladı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Karabük, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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