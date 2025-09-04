Haberler

İş Yerine Saldırı: Etek Giydirilerek Darp Edildiler

İş Yerine Saldırı: Etek Giydirilerek Darp Edildiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İş Yerine Saldırı: Etek Giydirilerek Darp Edildiler
Haber Videosu

Ümraniye'de iş yerlerine çekiçle saldıran şahıslar, işleri düzgün yapmadıkları gerekçesiyle etek giydirilip darp edildi. 10 kişi yakalanırken, 3'ü tutuklandı.

Ümraniye'de 'abinin selamı var" diyerek çekiçlerle bir iş yerine saldıran ve olay yerinden kaçan şahıslar, işlerini düzgün yapmadıkları gerekçesiyle etek giydirilip darp edildi. Olaya ilişkin yakalanan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Olay 30 Ağustos tarihinde Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, işyeri sahibini darp etmek üzere anlaşan şüpheli şahıslar, ilk olarak iş yeri ve çevresinde keşif yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde şahıslar, işyerine zarar verdi. Sonrasında "işi geciktirdikleri ve tam olarak yapamadıkları" gerekçesiyle etek giydirilerek darp edilen şahısların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ayrıca, sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde şüphelilerin "işi tam olarak yapamadıkları" gerekçesiyle etek giydirilerek darp edilmelerine ilişkin içerikler hakkında da inceleme başlatıldı.

1 Eylül tarihinde yürütülen çalışmalar sırasında, iş yeri önünde şüpheli hareketlerde bulunan 2 şahıs durduruldu. M.R.R.K. (17) ve S.E. (18) isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada; iş yeri sahibini darp etmek amacıyla geldikleri ve darp anını video kaydına almaları halinde kendilerine para verileceğinin vaat edildiği öğrenildi. Yapılan araştırmalarda, İ.H. (20) isimli şüphelinin işyeri sahibini darp etmeleri için Y.Ç. (19), B.A. (18) ve suçüstü yakalanan M.R.R.K. (17) ve S.E.(18) isimli şahıslar ile anlaştığı; işyerine zarar vermeleri için ise Y.T. (19), A.A. (16), E.Ü. (16), M.M.S. (15) ve E.K.S. (16) isimli şahıslarla anlaştığı tespit edildi. M.R.R.K. ve S.E. isimli iki şüpheli 1 Eylül tarihinde yakalanırken, ismi geçen diğer şüpheliler ise 3 Eylül tarihinde yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan M.R.R.K. (17), S.E. (17), ve B.A. (18) isimli şüpheli şahıslar yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Aralarında İ.H.'nin de olduğu diğer 7 şüpheli şahıs ise 4 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'nin Ataşehir kongresi iptal! Mahkeme 'kayyum' kararını gerekçe gösterdi

CHP'ye bir şok daha! İstanbul'daki kalesinde kongre iptal
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş

Savcı, katiline babalık yapmış
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Nihal Candan'ın babası Hakan Candan canlı yayında gözyaşlarını gizleyemedi

Acılı baba canlı yayında konuştu: Onları tanıyamaz hale geldim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sendikanın tatil çekilişinde hile iddiası: Görüntü tartışma yarattı

Sendikada yapılan düzenbazlığa bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.