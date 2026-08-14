Kırşehir'de iş yerinde 15 bin 80 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kırşehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 15 bin 80 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kaçakçılık faaliyetlerinin takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ş.E.'ye ait iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 20'li paketler halinde toplam 15 bin 80 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ş.E. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı