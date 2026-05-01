İş yeri sahibinden hırsıza çağrı: 'Çaldığını getirirsen şikayetçi olmayacağım'
Samsun'un İlkadım ilçesinde gece kamyonetle geldiği iş yerinden çeşitli malzemeler çalan hırsız kayıplara karıştı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece kamyonetle geldiği iş yerinden çeşitli malzemeler çalan hırsız kayıplara karıştı. İş yeri sahibi hırsıza seslenerek, çaldığını getirirse şikayetçi olmayacağını söyledi.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir iş yerinin yanına gelen şahıs, çaldığı çeşitli malzemeleri kamyonetine yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah geldiğinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi Ferit Katar, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde hırsızlık anlarının saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Ferit Katar, çalınan malzemelerin kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğuna ait scooter olduğunu belirterek, "Akşam dükkanımı kapattıktan sonra buraya gelen kişi yan taraftaki malzemeleri almış. Kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğumun scooterını götürmüş. Bu kişi iki gün içinde eşyaları getirirse şikayetçi olmayacağım. Getirmezse elimde kamera görüntüleri var, gidip şikayetçi olacağım" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
