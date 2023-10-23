İş makinesinin kazayla koparttığı elektrik teli yangına neden oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde asfalt çalışması esnasında iş makinesinin kazayla elektrik telini koparması sonucu çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde saat 14.00 sularında belediye ekiplerinin asfalt çalışması esnasında iş makinesinin kazayla elektrik telini koparması sonucu 5 katlı binanın birinci katında ikamet eden Metin Cengiz'in evinde yangın çıktı. Elektrik hatlarında oluşan şase Halitpaşa ve Şehitler mahallelerinde birçok evin kombisi, buzdolabı, çamaşır makinası gibi elektrikli ev aletlerine zarar verdi. Çıkan yangın ise olay yerine gelen Oltu itfaiye ekiplerince kontrol altına aldı. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Vatandaşlar, "Sorumsuz çalışmaların faturasını kim ödeyecek?" diyerek duruma tepki gösterdi. - ERZURUM