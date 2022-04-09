İş makinesi 50 metreden yuvarlandı, operatör öldü
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Giresun'un Doğankent ilçesinde yol yapım çalışmasında 50 metre yükseklikten dere yatağına devrilen iş makinesinin operatörü Umut Özdemir yaşamını yitirdi.
Doğankent ilçesinin Çatak köyünde karayolları yüklenici firması tarafından bölgede yürütülen yol çalışması sırasında Umut Özdemir'in kullandığı iş makinesi, kontrolden çıkarak, yaklaşık 50 metreden dere yatağına yuvarlandı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada 41 yaşındaki operatör Özdemir, hayatını kaybetti. Umut Özdemir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.