İş makinesi 50 metreden yuvarlandı, operatör öldü - Haberler

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İş makinesi 50 metreden yuvarlandı, operatör öldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Giresun'un Doğankent ilçesinde yol yapım çalışmasında 50 metre yükseklikten dere yatağına devrilen iş makinesinin operatörü Umut Özdemir yaşamını yitirdi.

Doğankent ilçesinin Çatak köyünde karayolları yüklenici firması tarafından bölgede yürütülen yol çalışması sırasında Umut Özdemir'in kullandığı iş makinesi, kontrolden çıkarak, yaklaşık 50 metreden dere yatağına yuvarlandı.

İş makinesi 50 metreden yuvarlandı, operatör öldü

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada 41 yaşındaki operatör Özdemir, hayatını kaybetti. Umut Özdemir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İş makinesi 50 metreden yuvarlandı, operatör öldü

İş makinesi 50 metreden yuvarlandı, operatör öldü

İş makinesi 50 metreden yuvarlandı, operatör öldü

İş makinesi 50 metreden yuvarlandı, operatör öldü

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Umut Özdemir, Doğankent, 3. Sayfa, Haberler

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