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İş makinasının çarpması sonucu hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

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İş makinasının çarpması sonucu hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
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Kahramanmaraş’ta iş makinasının çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta iş makinasının çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Göksun-Andırın karayolu Adıyaman Pınarı mevkiinde meydana geldi. Bölgede yürütülen yol yapım ve genişletme çalışmaları esnasında araç trafiğini yönlendirme görevini üstlenen işçi Emre İspir, iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelere rağmen genç işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

18 yaşındaki genç için Andırın ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merkez Camii'nde cuma namazı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Emre İspir'in cenazesi gözyaşları içinde Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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