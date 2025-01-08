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Sadetin Saran'a yurt dışına çıkış yasağı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında iş insanı Sadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma yürütülen Saran'ın, mevcut dosyanın gidişatı gereği yurt dışına çıkışı yasaklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında iş insanı Sadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasadışı bahse karşı yürüttüğü soruşturmalar sürüyor. Başsavcılık tarafından iş insanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, mevcut dosyanın gidişatı gereği Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kamuoyunda yasadışı bahis olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma yürütülen Sadettin Saran bakımından, mevcut dosyanın seyri gereği şu aşamada yurtdışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu S Sports'ta yapılan maç yayınlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla Sadettin Saran'ın ifadesini başvurulmuştu. Saran, yaşananların gözaltı olmadığını ve maç yayınları sebebiyle ifadesinin alındığını açıklamıştı.

Sadetin Saran'a yurt dışına çıkış yasağı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHülagü:

"Gençler : kararlı olun, azimli olun, spor yapın ve çok çalışın başarı hiç bir zaman tesadüfen elde edilemez" ! İmza ssaralll

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Haber YorumlarıMurat Celik:

trilyonluk insanlar halen gözleri gariban halkın cebinde yazıklar olsun sözde senin iyi Ömür gençler örnek alıyor Bir de senin gibiler

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

bahis yasak değil ama devlete payını ver yine bahsini oyna kardeş demek istiyorlar ne günlere kaldık

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

bunca para neyle oluyor ?

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